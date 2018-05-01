لو شقتك صغيرة.. 10 حيل بسيطة لديكور مميز وبسيط

قد نضطر إلى العيش فى مساحة أصغر مما نحب، خاصة الشباب الذين يبدأون حياتهم في الشقق الصغيرة، ويحاولون قدر الإمكان اختيار الديكورات بما يناسب المساحة ويضفي لمسة فنية جميلة على المكان، دون تأثير سلبي على المساحة، وفي الحقيقة الأمر بسيط، فقط يحتاج لاختيار جيد لألوان الحائط ومراعاة تقليل الأغراض قدر الإمكان.

وبعض الأفكار تساعدك على جعل شقتك الصغيرة لوحة فنية هادئة، فكل ما عليكِ هو اختيار مناسب لدهانات الحوائط، والتركيز على ألوان هادئة تريح العين وتوحي بالمساحة الواسعة، مع التقليل من قطع الأثاث الموجودة واختيار ما تحتاجيه فقط، فإذا كانت شقتك صغيرة المساحة، يُنصح باتباع هذه الخطوات في الديكور.

1- اختاري المهم وليس الأجمل، فعليك الابتعاد عن الأحجام الكبيرة في الأثاث والتي تعوق حركتك داخل المنزل، فعلى سبيل المثال إذا كانت شقتك صغيرة الحجم يمكنك التخلي عن فكرة السفرة لأنها كبيرة الحجم وتحتاج مساحة، واستبدليها بترابيزة بسيطة لتناول الوجبات.

2- استخدمي الألوان الفاتحة في قطع الأثاث لأنها تريح العين، عكس الألوان الغامقة التي تضيق المساحة وتجعلك تشعرين بالإنزعاج، فاللون الأسود أو البني يفضله البعض لكنه لا يتناسب مع الشقق صغيرة الحجم، جربي الأبيض أو الرمادي في الأثاث فهو مختلف ويساعد على الشعور بالمساحة.

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3- إذا رغبتِ في استخدام الطاولات في غرف الاستقبال (الريسبشن)، ستكون الطاولات الزجاج أفضل من الخشبية، لأنها تعطي مساحة تناسبك في الأماكن الضيقة.

4- ابتعدي عن الاستخدام المفرط للتحف واكسسورات الأثاث، فهي طرق رائعة في الديكور، ولكنها لا تناسب الغرف ضيقة المساحة، فكثير من البراويز على الحائط يشعرك بضيق المساحة، استعيني بالمرايات في ديكورات الغرف فهي طريقة مناسبة وتجعلك تشعرين وكأن الغرف كبيرة المساحة.

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5- اختاري ألوان حوائط فاتحة، فإذا كانت غرفتك صغيرة لا ينصح باستخدام أكثر من لون على الجدران، أو ألوان غامقة، فالأبيض والبيج يساعدان على الشعور بالمساحة، جربيهما وستلاحظين الفرق.

6. استخدمي السجاد صغير الحجم، ولا تلجأي لفرش الأرضية بالكامل بالسجاد لتغطيتها، فحاولي أن تكون السجادة في منتصف الغرفة وترك باقي الأركان، وعليكِ اختيار السجادة بلون واحد، وابتعدي عن السجاد الذي يحتوي على أكثر من لون، لأنه لا يناسب الغرف صغيرة المساحة.

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7- اختيار الضوء المناسب من الأمور المهمة في الديكور، فركزي في اختيار مصابيح الإضاءة وابتعدي عن النجف كبير الحجم، لأنه لا يناسب الغرف الصغيرة، واختاري إضاءة بسيطة في غرف النوم لتساعدك على نوم هادئ، كما عليكِ اختيار لون واحد من الإضاءة ولا تستخدمي أكثر من لون لأنه يجعلك تشعرين بالتوتر وضيق المساحة.

8- استغلي القطع ذات الأدراج كالترابيزة، واختاريها بأدراج كثيرة كي تتمكني من التخزين بها، والكنبة الخاصة بغرف الاستقبال اختاريها بخزانة لتتمكني من تخزين الأحذية والملابس التي لا ترغبين بها، أو لعب الأطفال.

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9- اختاري الأنتريه الخاص بغرف الاستقبال بسيط في الألوان، وجربي اختيار كنبة من لون واحد واستخدام وسائد بألوان مختلفة لتزيينها، وابتعدي عن الصالونات كبيرة الحجم لأنها تضيق من مساحة الغرفة.

10- اختيار الستائر أمر مهم أيضًا، فحاولي أن تكون بسيطة وذات لون واحد، وعند تثبيت الستائر يرجى تعليقها من أعلى نقطة ارتفاع ممكنة لتوسيع مساحة المكان الصغير، كما عليك الاستفادة من القطعة الواحدة بأكثر من طريقة، مثلا استفيدي بطاولة الطعام، واستخدميها كمكتب للعمل أو المذاكرة لأطفالك.

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بهذه الخطوات تحصلين على ديكور مميز وتتخلصين من أزمة المساحات الصغيرة، فاستغلي كل ركن في غرفتك واستخدميه بشكل متوازن، وابتعدي عن الأثاث كبير الحجم والألوان الكثيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا