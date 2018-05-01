توتنهام يطارد ليفربول بالفوز على واتفورد.. وكين يواصل ملاحقة صلاح

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام فوزا ثمينا على نظيره فريق واتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ديلي ألي هدف التقدم في الدقيقة 16، ليكسر صيامه التهديفي في ملعب ويمبلي، حيث لم يسجل في ملعب فريقه في آخر 10 مباريات لعبها في الموسم الحالي، وعزز هاري كين ثاني أهداف توتنهام في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، ليصل مهاجم توتنهام إلى إلى الهدف 105 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا، في أول 150 مباراة، في تاريخ المسابقة، وقلص كين الفارق بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لأربعة أهداف.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع، ويحافظ على المركز المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل، على بعد نقطة خلف ليفربول الثالث، مع تبقي مباراة أكثر للفريق اللندني، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتبقى لتوتنهام 3 مباريات أمام وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد وليستر سيتي على الترتيب، بينما يتبقى لـ"الريدز" مواجهتان أمام تشيلسي وبرايتون آند هوف ألبيون.

وأشعل توتنهام سباق وصراع التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي، حيث يضيق السباق مع ليفربول وتشيلسي في الأسابيع الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي.

وبدأ اللقاء سريعا جدا، حيث شهد إضاعة العديد من الفرص من جانب الفريقين وتألق للحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام.

وبخطأ فادح لحارس مرمى واتفورد، نجح كريستيان إريسكين في استغلاله وتمرير الكرة لزميله ديلي آلي الذي أسكنها في الشباك، معلناً تقدم توتنهام بهدف في الدقيقة السادسة عشر.

وبعدها حاول لاعبو واتفورد العودة من جديد للمباراة من خلال العديد من الفرص، لكن تصدى لها الحارس الفرنسي هوجو لوريس ليخرج الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

وسيطر توتنهام على اللقاء منذ البداية، ورفض الحكم مايكل أوليفر منح توتنهام ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد لعبة مشتركة بين سون ودوكوري، وألغى الحكم هدفا لواتفورد في الدقيقة 71 أحرزه البديل الإسباني جيرار ديلوفيو بداعي التسلل.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا