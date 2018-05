الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وزير خارجية أوكرانيا

وكالات:

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين الذي يزور مصر حاليًا .

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له، أن أبو الغيط عرض في هذا الإطار لأهم ما خرج عن القمة العربية الأخيرة في الظهران فيما يخص عدد من الملفات التي تكتسب أهمية خاصة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، مؤكدًا التطلع لأن تنحى أوكرانيا منحى إيجابيًا في مساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك عدم قبول تغيير الوضعية القانونية والتاريخية للقدس المحتلة، وذلك اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية ذلت الصِّلة التي أقرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة .

وأشار إلى أن الوزير الأوكراني عرض من جانبه لأهم تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده وفي شبه جزيرة القرم على المستويين السياسي والاقتصادي ، معربًا بدوره عن التطلع لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية/الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل وجود فرص جيدة متاحة لتحقيق هذه النقلة النوعية .

وبحث اللقاء كيفية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الأوكرانية، بحيث يمكن الاستفادة منها في تحقيق الزخم المطلوب لتطوير العلاقات بين الدول العربية وأوكرانيا .

