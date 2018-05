وكالات:

وصفت إيران اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن برنامج طهران النووي، بالدعاية.

وأضاف التليفزيون الإيراني أن تصريحات نتنياهو ليست جديدة، مليئة باتهامات لا أساس لها، ودعاية ضد النشاط النووي الإيراني”.

وقال نتنياهو: إن إيران كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية وواصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززت تلك الخبرة بعد توقيع اتفاق 2015 مع القوى العالمية.

