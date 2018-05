بالفيديو.. الإرهاب القطري يطال الجميع

المتوسط:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان “الإرهاب القطري يطال الجميع”، حيث جاء في التقرير أن قطر تردد كذبًا احترامها لحقوق الإنسان، ولكن أفعالها تفضح وجهها القبيح.

وأضاف التقرير أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني منع وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي من مغادرة الدوحة، وفرضت عليه الاقامة الجبرية بسبب أرائه السياسية، حيث أصدر “النعيمي” بيانًا يؤكد فيه أن نظام الحمدين ينتهك حقوقه، ودعا إلى التحرك لحماية ضحايا نظام الحمدين.

وأشار التقرير إلى أن وزير العدل ليس الضحية الأولى، فقد حكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة 15 عامًا لانتقاده النظام القطري.

