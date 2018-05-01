اللجنة الرباعية : جيش ليبيا الموحد حلم بعيد المنال في ظل انتشار الميليشيات

ايوان ليبيا – وكالات :

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا و الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، امس الاثنين، يهدف إلى دعم الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة، في مقال لها بأن ستعمل على توفير المراقبين و الدعم اللازم لاتمام العملية الانتخابية لضمان التصويت حراً ونزيهاً.

وأفادت الصحيفة، بأن اللجنة شددت على أهمية وجود جيش موحد تحت قيادة مدنية لإنهاء حالة الفوضي الموجودة بالبلاد ، مؤكدة بأنه بات هدف بعيد المنال بعد ثورة فبراير 2011 في ظل الانتشار الحالي للميليشيات.

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