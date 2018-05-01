الجيش يدمر دبابة تابعة للجماعات الارهابية بدرنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار أنها تمكنت من تدمير دبابة تابعة للجماعات المتطرفة المسيطرة على درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب).

وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره إن قوات الجيش تمكنت من تدمير دبابة تابعه للجماعات المتطرفة واشتعال النيران بها بالقرب من النصب التذكاري في محور الظهر الحمر جنوبي مدينه درنة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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