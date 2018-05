قرقاش: حل الأزمة السورية يتطلب تكاتف العرب

المتوسط:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على ضرورة عودة الدور العربي لحل الأزمة السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية.

وكتب قرقاش على حسابه في “تويتر” الثلاثاء: “مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية، لا بد من عودة الدور العربي وتفعيله للخروج بآلية فاعلة لحل الأزمة السورية الدامية”، مشيرا إلى أن تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر.

وحذر الوزير الإماراتي من أن دول العالم العربي أصبحت خلال العقدين الماضيين في ظل ضعف النظام العربي، ساحة للتدخل الخارجي ونفوذ دول الجوار، مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وكان قرقاش قد أعرب خلال مؤتمر “فكر 16” الذي عقد في دبي مطلع أبريل الماضي، عن أسفه من تحييد العالم العربي عن جهوده في تسوية الأزمة السورية وتكثيف دور أطراف غير عربية في المنطقة.

