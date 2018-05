المتوسط:

قامت كوريا الجنوبية ببدء تفكيك مكبرات الصوت الضخمة التي استخدمتها في إذاعة البرامج المناهضة لبيونغ يانغ، وأغاني البوب الكورية من وراء الخط الفاصل مع الشمال.

وتوصل زعيما الكوريتين في قمة تاريخية الأسبوع الماضي على مجموعة من خطوات المصالحة، بما فيها تعليق برامج الدعاية والأعمال العدوانية الأخرى على طول المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في سيئول إنها بدأت تفكيك مكبرات الصوت الأمامية اليوم الثلاثاء قبل سحبها من الحدود، فيما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن سيئول سجلت جملة من المؤشرات التي تدل على أن كوريا الشمالية ستتخذ خطوات تهدئة مماثلة الثلاثاء.

وكانت الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعتبر وسيلة رئيسية للحرب النفسية ضد بيونغ يانغ، وهي أحد العوامل المسببة للتوتر العسكري على الخط الفاصل بين البلدين.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا في 4 يونيو 2004 على وقف الأنشطة الدعائية على الخط الفاصل، إلا أن كوريا الجنوبية استأنفت النشاط الدعائي عبر مكبرات الصوت، ردا على التجربة النووية الرابعة لبيونغ يانغ في يناير 2016.

The post كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ بنود اتفاقية «قمة الكوريتين» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية