عراقجي: مزاعم إسرائيل حول النووي الإيراني تثير السخرية

وصفت إيران مزاعم إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي بأنها مثيرة للسخرية وطفولية وتستهدف التأثير على القرار الذي سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو أيار بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله ”العرض الذي قدمه نتنياهو لعبة طفولية ومثيرة للسخرية… العرض المخطط قبيل الموعد النهائي في 12 مايو إنما هو للتأثير على قرار ترامب بشأن اتفاق إيران النووي“.

وسيقرر ترامب في 12 مايو أيار ما إذا كان سيعيد العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، وهو ما قد يوجه ضربة قوية للاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية.

