هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل النوتشي

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة مكوناتها متوفرة لديكِ، ومصنوعة من الجبنة السائحة التي تعجب أطفالك ومغموسة في الكريمة السائحة والبهارات، وغنية بالمواد الغذائية، عليك تجربة النوتشي، مضبوط.. مذاقها رائع للغاية وخلال نصف الساعة تستطيعين تحضيرها.. جربيها اليوم.

المكونات:

– 4 ثمرات بطاطس

– كوب دقيق أبيض

– ملعقة ثوم مفروم

– كوب زبدة

– كوب جبنة بارميزان

– بيضة

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

طريقة التحضير:

قومي بغسل البطاطس جيدا، ثم ضعيها في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة حتى تسلق وبعدها قشريها.

– بشوكة فتتي حبات البطاطس ثم أضيفي إليها الزبدة والجبنة والبهارات.

– أضيفي إلى الخليط الدقيق واستمري في التقليب حتى تصبح عجينة.

– قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم أسقطيها في ماء مغلي لمدة دقائق.

– بعد مرور الوقت صفي البطاطس جيدا ورشي قليلا من الملح والزبدة السائحة وضعيها في صينية مع كوب من كريمة الطهي.

– أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع الساعة.

التقديم

قدميها وهي ساخنة وعليها قليل من البقدونس وحبات الطماطم المشوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا