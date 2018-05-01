للتخلص من القشرة.. 4 وصفات طبيعية منها مياه المكرونة

هل تتذكري الإعلان التلفزيوني لأحد منتجات الشامبو الذي يظهر فيه شاب وسيم يقوم بالتقاط صورة سيلفي مع صديقته، لكنه يتوقف لرؤيته قشرة على كتفيها، مظبوط.. هذا يحدث معي بشكل مستمر لدرجة أنني أقوم بلم شعري على شكل كحكة للتخلص من المواقف المحرجة الشبيهة بالإعلان، لكن من وقت قراءة وصفات طبيعية للتخلص من القشرة على موقع prevention المعني بالصحة، لا أكذب عليك جربتها جميعا وكنت لا أتوقع الحصول على أى نتائج لكن الأمر أدهشني للغاية خلال شهور تخلصت من القشره تماما، وأصبحت أقوم بترك شعري ينسدل خلف ظهري بحرية دون قلق.. هل عانيت مثلي؟.. أتمني أن تكون الإجابة لا لأن الأمر سخيف للغاية، وعلى أى حال إذا كنت تعانين أنصحك بتجربة هذة الوصفات..

1- بيكربونات الصودا أو البيكنج صودا

بعد الانتهاء من يومك، اذهبي إلى أقرب عطار واشتري كيسا من البيكنج صودا أو بيكربونات الصودا هي متداولة بهذه الأسماء، وعند الوصول إلى البيت ضعي ملعقة منها على كوب ماء كبير وقلبيها جيدا، ثم ضعيها على شعرك وهو جاف لمدة 10 دقائق وبعدها اغسليه جيدا بالمنتجات المفضلة لديك، ويفضل الابتعاد عن الزيوت بعد غسله، لا تقلقي.. بيكربونات الصودا لها فوائد كثيرة يمكنك الإطلاع عليها هنا، و لها استخدامات أخرى جربيها واعرفي استخداماتها هنا.

2- مياه المكرونة

قد يكون شيئا غريبا عليك، لكن تأثير ماء المكرونة رائع حقا، خاصة عند تكرار الأمر أكثر من مرة عن طريق سلق المكرونة وتصفيتها مع الاحتفاظ بالمياه، وغسل الشعر بها وهو جاف وتدليك فروة الرأس لمدة 20 دقيقة على الأقل.. مظبوط بعدها اغسلي شعرك بالمنتجات الأخرى المفضلة لديك، ويمكنك الاستفادة من المكرونة المسلوقة بطبخها أيضا إليك طريقة.

3- الليمون

لم تتوقف فوائد الليمون عند علاج البرد ونظافة الفم، ولكن له فوائد كثيرة اطلعي عليها هنا منها التخلص من القشرة عن طريق وضع كوب من عصير الليمون على كوبين من الماء وغسل الشعر بهم وهو جاف وتدليك فورة الرأس لمدة 20 دقيقة، أعتقد أنها الطريقة الأسهل و الأنسب لك.

4- الخل والحلبة

مؤكد أنك اندهشتي أن للحلبة فوائد كثيرة غير علاج المعدة، مظبوط هي علاج قوي للتخلص من القشرة عن طريق خلط كوب من الحلبة مع نصف كوب من خل التفاح في الخلاط، وتدليك الشعر بها لمدة 10 دقائق.

صحيح.. وصفات طبيعية للغاية ولا تحتاج إلى وقتا أو مبلغا كبيرا من المال لتجربتها، لذلك انصحك باستخدامها جميعا أى تجربة كل وصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على نتائج سريعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا