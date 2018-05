المتوسط:

أعربت القاهرة عن استيائها حيال التأخر “غير المبرر” في تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مطالبة بانضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة.

وانتقد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة علاء يوسف ما وصفه بـ”التأخير غير المبرر في تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية الصادر عام 1995″، مشددا على “أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع في 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار حيّز التنفيذ”.

وطالب يوسف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق عالمية المعاهدة، وخاصة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال انضمام إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليست طرفا في المعاهدة وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن إسرائيل تدير تلك المنشآت رغم وجود قرار واضح من مجلس الأمن الدولي “يطالب بوضع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية تحت هذه الضمانات”.

يذكر أن أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قد انطلقت في 23 أبريل الماضي، على أن تتم اللجنة أعمالها في 4 مايو الجاري.

The post مصر تندد بتأخر نزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية