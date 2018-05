الخارجية الأمريكية: نسعى لإيجاد حل للاتفاق النووي الإيراني

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الاثنين إن أمريكا تعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني، بعدما ذكر البيت الأبيض في وقت سابق، أن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني توفر تفاصيل جديدة ومقنعة بشأن جهود إيران لصنع أسلحة نووية يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن هذه الحقائق تتفق مع ما تعرفه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن إيران تملك برنامج أسلحة نووية قويا وسريا وأنها حاولت ولكن فشلت في إخفائه عن العالم وعن شعبها“.

ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بحلول 12 مايو أيار بشأن ما إذا كان سيسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في 2015.

