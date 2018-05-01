نتانياهو : إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران

تل أبيب 01 مايو 2018 (وال)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران، وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران، مما يُعد انتهاكاً للاتفاق النووي مع القوى العالمية .

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران، قال نتانياهو – في مقابلة مع قناة سي.إن.إن – “لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور، وإيران هي التي تغير القواعد في المنطقة” .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي صعد الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، إذ ألقى كلمة في وقت الذروة على التلفزيون الإسرائيلي أمس الاثنين، ليعرض ما وصفها بالأدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية .

في المقابل، قال خبراء مخابرات ودبلوماسيون إن نتنياهو لم يقدم فيما يبدو “دليلاً دامغاً”؛ يُظهر أن إيران انتهكت شروط الاتفاق، رغم أنه ربما ساعد في عرض القضية نيابة عن المشككين في الإدارة الأميركية الذين يريدون الانسحاب من الاتفاق .

ومعظم الأدلة التي قدمها نتنياهو ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضاً بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين، وواصلت تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية . (وال- تل أبيب) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال