الموساد يُنفذ عملية في إيران ويحصل على معلومات استخباراتية متعلقة بملفها النووي

عين ليبيا

كشف مسؤول إسرائيلي، أن جهاز الأمن الخارجي “الموساد”، نفذ عملية سرية في إيران، حصل خلالها على الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الملف النووي الإيراني.

حيث نقلت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة “هآرتس”، عن المسؤول الإسرائيلي تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

الموساد، نفذ العملية في يناير 2018، خلال عملية سرية نفذها في ليلة واحدة، صادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران حسب المسؤول.

مضيفاً أن “عملية رصد مكان الوثائق بدأت في فبراير 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية”.

هذا ولم لم يصدر أي تعليق من السلطات الإيرانية حول هذه المزاعم.

ومساء أمس الإثنين، قال نتنياهو إن إسرائيل لديها «أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي»، مشيراً أن تل أبيب زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

كما أعلن مكتب نتنياهو، أن الأخير اتصل هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوثائق المزعومة عن الملف النووي الإيراني.

مضيفاً أن إسرائيل «حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصاً مدمجاً، بشأن الملف النووي الإيراني»، معتبراً أن تلك المعلومات «ستجرم إيران بشأن ملفها النووي» حسب قوله.

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