الوكالة الذرية: لا توجد دلائل على تطوير إيران للقنبلة النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك “أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009”.

وأكد متحدث باسم الوكالة في بيان إن هيئة حكامها “أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة” بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وامتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن الرد بشكل مباشر على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “تماشيا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها، ولكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات”.

ومن المعروف أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة حتى 2003 وقال محللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة.

