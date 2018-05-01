مصادر أمنية مصرية : إرهابيين في سيناء يلجئون لـ “الجمال” هرباً من الجيش

القاهرة 01 مايو 2018 (وال)- قالت مصادر أمنية مصرية اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مسلحين قتلوا، بينما ضبط جملين مُحملين بكمية من الذخيرة، وذلك في إطار حملات تعقب الإرهابيين بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد .

هذا وقد أسفر قصف جوي استهدف إحدى البؤر الإرهابية بمنطقة مزارع الزيتون في مدينة العريش “عاصمة المحافظة” عن مقتل نحو 3 مسلحين .

وفي محيط جبل الحلال بوسط سيناء، ذكرت المصادر ذاتها أن قوات الجيش الثالث الميداني، ضبطت جملين يحملان كميات كبيرة من الذخيرة “عيار fn50″، كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أجهزة محمولة، و6 شرائح هاتفية تتبع شبكة الجوال الإسرائيلية، وملابس عسكرية، وحزام ناسف . (وال- القاهرة) ر ت

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