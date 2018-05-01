ملاعب وجماهير مونديال روسيا في مرمى “داعش”

واشنطن 01 مايو 2018 (وال)- حذرت مجلة أميركية متخصصة في الشؤون العسكرية اليوم الثلاثاء، من “تهديد إرهابي” لكأس العالم التي ستقام في روسيا بعد شهر ونصف، قد ينفذه متطرفون عائدون من مناطق الصراعات في الشرق الأوسط .

وكتب المحلل كريس هوكينز في مجلة “جينز” للبحوث العسكرية إنه “رغم تراجع وتيرة الهجمات في روسيا، فإن كأس العالم تُعد هدفاً كبيراً للإرهابيين ” .

وتابع المحلل كريس هوكينز : “مع اقتراب البطولة، بدأت وكالات دعاية غير رسمية لتنظيم داعش وقنوات على وسائل التواصل، إصدار تهديدات لكأس العالم، وبحثت عن متطوعين لتنفيذ هجمات” .

وتظهر عدة تكتيكات للهجمات في الدعاية التي نشرت على الصفحات المتطرفة، بيّن عمليات دهس بالسيارات أو طعن، وهما الوسيلتان الأسهل بالنسبة للإرهابيين .

وخلص المحلل كريس هوكينز إلى أن التهديدات الإرهابية تُعد التحدي الأمني الأكبر لكأس العالم، الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل، محذراً من أن أهداف الإرهابيين قد تكون الملاعب وأماكن تجمعات المشجعين .

كما أشار المحلل كريس هوكينز إلى احتمالية استخدام طائرات دون طيار، أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية في شن هجمات .

يُشارك مئات الروس من إقليم القوقاز في القتال في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا والعراق، وتمثل عودتهم صداعاً في رأس موسكو، أكبر حليف لدمشق في الحرب الدائرة منذ سنوات . (وال- واشنطن) ر ت

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