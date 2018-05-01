بيان من تعليم المؤقتة حول مواعيد الامتحانات النهائية

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة أمس الاثنين اجتماعها العادي الأول للعام الحالي 2018م برئاسة وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز بحضور وكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح دخيل ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام بالوزارة بكلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم سير العمل بشكل عام لكل إدارة والمشاكل التي تعترضهم وبحث موضوع مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2017/2018م.

وأكدت الوزارة على أن الامتحانات ستجري في المواعيد المحددة بالقرارين (04) و (05) لسنة 2018م نظراً لأن أغلب المناطق التعليمية لم تكتمل مناهجها بناءً على التقارير الواردة منها.

ومن جانبه قال وزير التعليم أن أهمية عقد الاجتماعات الدورية وخاصة بين الإدارات والمكاتب تأتي لحل المشاكل ومتابعة سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح.

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