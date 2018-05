«سوريا الديمقراطية» تخلص شرقي البلاد من إرهابيي داعش

المتوسط:

صرحت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ببدء معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب لتنظيم داعش في دير الزور، شرقي سوريا.

واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية، السيطرة على معظم أنحاء المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ العام الماضي، ضمن حملة جوية وبرية ضخمة أخرجت مسلحي تنظيم داعش من شرق سوريا، ومن معقلهم في الرقة.

ونادرا ما يشتبك الجيش السوري مع قوات سوريا الديمقراطية في حملته على داعش، وظل على مبعدة من مناطق هذه القوات شرقي الفرات، مركزا على استعادة أراض من التنظيم غربي النهر.

