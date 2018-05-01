مقتل قيادي بتنظيم القاعدة على يد الجيش فى درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، “صلاح بوطبنجات ” مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة بدرنة ( المدرجة على لائحة الإرهاب) المدعو “وليد سعد هابيل”.

ورجح بوطبنجات” أن سبب القتل القصف المدفعي المباشر من الجيش على مواقع الإرهابيين جنوبي درنة.

وأفاد بوطبنجات “منذ قليل وقعت اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة ومن مسافات قريبة بين مفرزه تابعة لقوات الجيش والمرابطة عند (وادي عرقوب الضبع) ” بمحور عين مارة غربي المدينة وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابية أثناء محاولة منهم التقدم باتجاه نقطة تابعة للجيش والتي مهامها مراقبة ” الوادي ” .

وجاءت الاشتباك بعد ملاحظة أفراد الجيش قدوم تلك العناصر وتم التعامل معه بشكل مباشر، ووقوع إصابات وقتلي في صفوف المجموعة المهاجمة لوجود آثار الدماء في مكان الاشتباكات.

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