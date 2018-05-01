من أجل عيون ميجان.. الأمير هارى يترك البيتزا والبرجر ويأكل اللفت| صور

استعدادًا لحفل الزفاف الملكي المنتظر الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، تُدخل ميجان ميركل خطيبها الأمير هاري في حمية غذائية قاسية، ما جعل الأمير يفقد نصف وزنه تقريبًا بعد التخلص من الكربوهيدرات، والالتزام ببرنامج شاق وصارم من التدريبات الرياضية ونظام غذائي "رجيم" يسمي بال "Dokan"، ويذكر أنه نفس النظام الغذائي الذي تتبعه دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، للوصول لجسم رشيق ومتناسق استعدادًا لحفل الزفاف، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانضم الأمير هاري إلى صالة الألعاب الرياضية التي تبلغ تكلفة الاشتراك بها 575 جنيها إسترلينيا في الشهر، وبدأ في "تناول طعام صحي" مثل ميجان، وقد بدأ الأمير في تناول العصائر بشكل منتظم، والاعتماد علي الكربوهيدرات لتحل محل المواد الغذائية المصنعة بنبتة "الكينوا"، كما اعترف هاري أنه تخلى عن وجباته المفضلة وهي "البرجر" و"البيتزا"، و صرح هاري في زيارة له أنه امتنع عن تناول اللحوم تمامًا.

وبالرغم من أنه غالبًا ما تكون العروس هي التي تمارس حمية غذائية صحية قبل زفافها، لكن نظرًا لوجود ما يقدر بمليار شخص سيتابعون حفل زفاف الأمير هاري على ميجان الشهر المقبل، اضطر الأمير السادس في خط وراثة العرش البريطانى، السير طواعية خلف حب خطيبته "لتناول الطعام الصحي"، ما أفقده أكثر من نصف وزنه نتيجة لذلك.

وذكرت الصحيفة، أن الأمير أجبر علي اتباع ملكة الجمال ميركل، ذات الـ 36 عاماً في تناول العصائر، وامتنع عن تناول اللحوم والمواد الغذائية المصنعة تمامًا، وضم مكونات مثل اللفت والكينوا في نظامه الغذائي اليومي.

ونقلت الديلي ميل عن مصدر، أن" ميجان غيّرت نظام هاري تمامًا، ما جعله يلتزم بتناول العصائر والفواكه والخضروات وهو أمر كبير بالنسبة لشخص نحيف بذاته.

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