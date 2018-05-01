الشرطة التركية تغلق الطرق الرئيسية باسطنبول في عيد العمال

أغلقت الشرطة التركية الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميدان تقسيم في اسطنبول اليوم الثلاثاء ، في إجراء اقترن بغلق طرق رئيسية أخرى ، كجزء من التدابير الأمنية في يوم عيد العمال.

ووضعت الحواجز حول ميدان تقسيم ، الذي شهد مقتل عشرات الأشخاص خلال مظاهرة في عيد العمال عام 1977، ومنعت السلطات نقابات العمال الرئيسية من تنظيم تجمعات في الموقع منذ عام 2014، عندما تم تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد وسط جدل حول متنزه جيزي .

وتم نشر نحو 26 ألف فرد من رجال الشرطة في اسطنبول ،بما في ذلك حول منطقة مالتيبه الواقعة في الجانب الآسيوي من المدينة ،حيث سمحت السلطات للنقابات بالتجمع في موقع محدد.

ومن بين المشاركين في التجمع في مالتيبه ،والجاري حاليا، حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" وبعض النقابات الرئيسية .

وذكرت وكالة "دوجان" الخاصة للأنباء وناشطون أن الشرطة فضت احتجاجا بدون تصريح لحزب يساري صغير ،والذي حاول القيام بمسيرة إلى تقسيم، وألقي القبض على 15 شخصا. وكان العشرات من الأشخاص قد شاركوا في المسيرة وهم يرتدون ملابس حمراء اللون.

وفي أعوام سابقة استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لصد محاولات القيام بمسيرات إلى الميدان الواقع في وسط اسطنبول.

وذكرت دوجان أنه تم السماح لممثلين لبعض النقابات بوضع أكاليل من الزهور في تقسيم ، عند تمثال يرمز لاستقلال تركيا وتأسيسها كجمهورية في عام 1923 .

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