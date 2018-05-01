اليونسكو تدين مقتل الصحفي الفلسطيني أحمد أبو حسين وتدعو لإجراء تحقيق بالحادثة

عين ليبيا

قامت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي بإدانة مقتل الصحفي الإذاعي في قطاع غزة أحمد أبو حسين، الذي توفي في القطاع في 25 أبريل، داعيةً إلى إجراء تحقيق في الحادث.

هذا وأعربت أزولاي في بيان صحفي أمس الاثنين عن ثقتها في أن السلطات ستحقق في هذه الجريمة، وقالت «يجب ألّا يخشى الصحفيون على حياتهم أثناء قيامهم بعملهم، وهو أمر ضروري للديمقراطية وسيادة القانون».

وحسب بيان اليونسكو، أصيب أحمد أبو حسين، وهو صحفي يعمل في إذاعة صوت الشعب المحلية في غزة، بإصابات قاتلة بالرصاص في شمال غزة في 13 أبريل.

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