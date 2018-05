المتوسط:

قام إرهابيو تنظيم “داعش”، باستعراض طريقة جديدة لإعدام أسير، وذلك بتحويله إلى قنبلة، ونفذوا عملية الإعدام في مخيم اليرموك بسوريا، حيث قيدوا الأسير بالحبال، وثبتوه على لوح خشبي، مع الإبقاء على رأسه منتصبا.

ووضع منفذو عملية الإعدام بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المتفجرات في خوذة، ثبتوها على رأس الأسير، وركبوا صماما لتفجير القنبلة التي أصبحت مثبتة في منطقة الرأس.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، نقلا عن مواقع تابعة لـ”داعش”، سقوط الأسير على رأسه بعد إلقائه من مبنى، لتنفجر الخوذة، وتمزق رأس الأسير.

ولم يكشف “داعش” عن التهم الموجهة للجندي الأسير، والذي بدا من الصور بأنه ضابط في الجيش السوري، الذي يشن هجوما على مخيم اليرموك للقضاء على تواجد التنظيم فيه.

The post «داعش» تحول الأسرى لقنبلة بأبشع طرقها للإعدام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية