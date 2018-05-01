صلاح يحصد جائزة جديدة في إنجلترا.. أول إفريقي يتوج بها في التاريخ

كعادته هذا الموسم، واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز، والتي كان آخرها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باستفتاء رابطة الكتاب والنقاد بكرة القدم الإنجليزية، متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين بـ20 صوتًا من أصل 400 عضو شارك في عملية التصويت، في الوقت الذي احتل فيه مهاجم توتنهام هاري كين المركز الثالث.

محمد صلاح، أصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يتوج بتلك الجائزة، ومن المنتظر أن يتسلمها في حفل خاص سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 10 مايو المقبل، ليضيف تلك الجائزة إلى حصوله أفضل لاعب في البريميرليج في الموسم الجاري، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين والتي حصدها الشهر الماضي.

ويأتي تتويج صلاح بالجائزين كأفضل تكريم للملك المصري بفضل موسمه المذهل مع ليفربول، حيث نجح في تسجيل 43 هدفًا في 48 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وانضم صلاح بالتالي إلى إيان كالاجان وكيفين كيجان وإيميلين هيوز وكيني دالجليش وتيري ماكديرموت وإيان راش وجون بارنيس (مرتين) وستيف نيكول وستيفن جيرارد ولويس سوايز، وهم اللاعبون الذين سبق أن توجوا بتلك الجائزة بقميص ليفربول.

كما بات صلاح أيضًا اللاعب رقم 21 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يفوز بالجائزتين في موسم واحد منذ عام 1974.

ومن المقرر أن يذهب ليفربول لملعب «الأولمبيكو» لمواجهة روما، غدًا الأربعاء، في مباراة نصف نهائي الأبطال أيضًا، ويتوقع عشاق كرة القدم أنها ستكون في قمة الإثارة، حيث يمتلك الريدز أفضلية كبيرة في النتيجة بعد الانتصار في الذهاب بخماسية مقابل هدفين.

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