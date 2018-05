الكنيست الإسرائيلي يتيح لنتنياهو قرار الحرب دون استشارته

المتوسط:

أيد الكنيست الإسرائيلي قانون يسمح لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، باتخاذ قرار الحرب أو بدء عملية عسكرية دون الرجوع إليه أو لمجلس الوزراء، بحسب ما ذكر موقع صحيفة معاريف، يوم أمس الاثنين.

وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة في القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون، بتأييد 62 من أعضاء الكنيست، بينما عارضه 41 نائبا.

وينص مشروع القانون على أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى اندلاع حرب دون الرجوع للبرلمان.

ولكن في “الظروف القصوى” سيكون بموسع وزير الدفاع ورئيس الوزراء على اتخاذ مثل هذا القرار بمفردهما، دون الرجوع لباقي المجلس الوزاري.

وجاء التصويت في نفس اليوم الذي عرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما وصفه بأدلة دامغة على مواصلة إيران تطوير برنامج نووي عسكري.

وعرض نتانياهو آلاف الوثائق الورقية والإلكترونية التي حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة لمنشآت لتخزين البرامج العسكرية النووية.

