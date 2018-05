المغرب تفضح حزب الله وتطرد سفير إيران بسبب “البوليساريو”

المتوسط:

قررت الخارجية المغربية طرد سفير دولة إيران وقطع علاقاتها مع طهران بعد الكشف عن اتصالات بين حزب الله وجبهة البوليساريو فى الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أنه طالب سفير إيران مغادرة البلاد بسبب علاقة بين حزب الله المدعوم من إيران والبوليساريو.

وأضاف خلال لقاء مع بعض الصحفيين، إن “بلاده قررت إغلاق سفارتها بطهران، وطلبت من سفير إيران بالرباط محمد تقي مؤيد مغادرة البلاد”.

وأضاف أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واسقراره”.

وأوضح وزير الخارجية المغربى، أن بلاده تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله وتدريب عناصر من البوليساريوK وأكد أن الرباط لديها معلومات تفيد إقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية فى الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بكوادر فى البوليساريو.

