احتفل اللبنانيون اليوم الثلاثاء، بعيد العمال على طريقتهم الخاصة فى العاصمة بيروت حاملين أعلام ولافتات عليها المطرقة والمنجل، وصورة للمناضل اليسارى تشى جيفار.

وارتدى المشاركون من النساء والشباب فى الاحتفالات تيشرتات تحمل صور الزعيم الثورى جيفارا.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد العمال يأتى بعد أن برز للمرة الأولى عام 1886 فى شيكاغو فى الولايات المتحدة، ففى عام 1886 دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب فى الأول من مايو، يوم تجديد عقود العمل، للمطالبة بثمانى ساعات عمل يومياً، وغادر أكثر من 300 ألف عامل المصانع التى يعملون فيها فى جميع أنحاء البلاد.

The post جيفارا والمطرقة والمنجل فى احتفالات اللبنانيين بعيد العمال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية