الأربعاء 16 مايو غرة شهر رمضان الكريم فى السودان

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، أن يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من مايو الجارى هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجرية .

وأوضحت الجمعية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الاقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان يحدث حوإلى الساعة 1.48 دقيقه ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018، وأن الاقتران هو المرحلة التى يكمل فيها القمر دورته حول الأرض وبها ينتهى الشهر القمرى القديم ويبدأ الجديد، وهو أيضا المرحلة التى لابد من حدوثها أولا ثم يمضى عليها العديد من الساعات حتى تكون الرؤية بالعين المجردة للهلال الجديد ممكنة.

وأضاف البيان أنه، بناء على ما ذكر عن الاقتران وحسب المعايير المستخدمة فى البلاد العربية والإسلامية وهى متعددة، فيها المبنى على الحساب فقط أ الرؤية بالعين المجردة أو بالأجهزة المساعدة أو مزيج بينها، يتضح أن أول شهر رمضان هو يوم الأربعاء الموافق 16 مايو الجارى .

