الإمارات تعلن مساندتها لقرارات المغرب ضد إيران وحزب الله

أكد وزير الدولة لشؤون دولة الإمارات، وقوف بلاده مع المملكة المغربية ضد التدخلات الإيرانية فى الشأن المغربى، وذلك عقب قطع المملكة المغربية علاقتها مع طهران على خلفية دعمها لجبهة البوليساريو.

وكتب أنور قرقاش ،عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:” نقف مع المغرب فى حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخى راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت فى السراء والضراء”.

كان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، أعلن اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، مضيفا أنه سيغلق سفارته فى طهران وسيطرد السفير الإيرانى فى الرباط.

