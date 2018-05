المتوسط:

اشتعلت أعمال شغب أثناء احتفالات عيد العمال فى فرنسا، مما اضطر الشرطة للتدخل السريع مستخدمة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الملثمين الذين حطموا نوافذ محال تجارية وألقوا القنابل الحارقة فى بداية مسيرة يوم العمال السنوية اليوم فى العاصمة باريس.

كانت الشرطة حذرت أمس الاثنين من اشتباكات محتملة مع مجموعات فوضوية يسارية متطرفة، تعرف باسم بلاك بلوكس، بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعى لجعل اليوم “يوما ثوريا”.

وقالت السلطات إن نحو 1200 محتج ملثم يرتدون ملابس سوداء ظهروا على هامش المظاهرة السنوية التى تنظمها النقابات العمالية، وحطم المحتجون نوافذ عدة شركات، بينها مرأب تابع لرينو للسيارات ومطعم لمكدونالدز على طريق فى شرق باريس، وأشعلوا النار فى مركبة إنشاء.

وندد وزير الداخلية جيرار كولوم بالعنف وقال إن السلطات ستفعل كل ما فى وسعها لاعتقال الجناة.وردد المحتجون شعارات مناهضة للفاشية ولوحوا بالأعلام السوفيتية وبلافتات تحمل عبارات معادية للحكومة وألقوا بالألعاب النارية. وبدأ بعضهم إقامة حواجز.

والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى انتخب فى مايو أيار الماضى بفضل وعود بإنعاش الاقتصاد الفرنسى وزيادة الوظائف، منخرط فى معركة مع النقابات العمالية بسبب خططه لتحرير قواعد ولوائح العمل.

وبدأ العاملون فى السكك الحديدية إضرابا فى أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر فى نزاع بشأن خطة الحكومة المزمعة لإصلاح شركة (إس.إن.سي.إف) للسكك الحديدية التى تديرها الدولة.

The post شغب فى احتفالات عيد العمال بفرنسا والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية