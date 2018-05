مقتل وإصابة 21 من عناصر “طالبان” فى قصف جوى للجيش الأفغانى

قتل 9 مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب 12 آخرين جراء ضربات نفذتها القوات الجوية الأفغانية استهدفت عناصر الحركة فى إقليم (أوروزجان) بجنوب أفغانستان.

وقال مسئولون عسكريون بفيلق (أتال 205) التابع للجيش الأفغانى – فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء – “إن الغارات الجوية نُفذت فى مدينة (تارنكوت)، حيث تحاول عناصر طالبان تنفيذ هجمات فى الإقليم“.

وفى السياق ذاته، كثفت القوات الأفغانية، من عملياتها البرية والغارات الجوية ضد عناصر حركة طالبان؛ للتصدى للمسلحين الذين يحاولون شن هجمات واسعة النطاق، وكانت حركة طالبان، قد توعدت الأسبوع الماضي، بشن المزيد من الهجمات فى أنحاء البلاد، فى إطار ما أسمته بـ”هجوم الربيع”.

