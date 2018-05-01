الإمام السابق للمسجد الحرام: ما يقدمه محمد صلاح أعظم وسيلة للدعوة إلى الإسلام

وجه الإمام السابق للمسجد الحرام، الشيخ عادل الكلباني، رسالة إلى المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أشاد فيها بما يقدمه اللاعب من دعوة إلى الإسلام بسلوكياته داخل الملاعب وخارجها.

ونشر الكلباني، وهو إمام وخطيب جامع المحيسن في الرياض حاليًا، عدة صور لمحمد صلاح، إحداها خلال وجوده مع طفل مريض طلب لقاءه، وأخرى وسط زملائه، معلقًا عليها بقوله: "محمد صلاح يثبت لنا أن ما نحاربه تدينًا، قد يكون من أعظم وسائل دعوة الناس إلى الإسلام".

وأعرب الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عائض القرني في وقت سابق عن شكره لصلاح، لتمثيله الإسلام تمثيلًا حسنًا، مشيدًا بطريقة احتفاله بأهدافه، عبر السجود في الملاعب الأجنبية.

وقال الدكتور القرني في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أشكر اللاعب محمد صلاح أبو مكة، الذي مثل دينه ورسالته، وبلده مصر تمثيلًا حسنًا، وأنا أحب مصر وأعشق هذا الشعب الذي ينتج لنا الرواد والمبدعين والأبطال والعباقرة عبر التاريخ.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة المحترفين ليصبح ثاني لاعب عربي وإفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك.

كما أصبح صلاح أول لاعب عربي وإفريقي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين، بجانب فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي من الاتحاد القاري وأيضًا جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب إفريقي محترف.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا، متفوقًا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه. وأحرز صلاح 43 هدفًا خلال 48 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهدف في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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