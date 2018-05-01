مقتل عاملة إغاثة صومالية بالرصاص في مقديشو

قالت الشرطة، إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص، اليوم الثلاثاء، عاملة إغاثة صومالية كانت تعمل بمنظمة الصحة العالمية.

وقال أحد أقارب القتيلة، إنها تدعى ماريان عبدالله، وإنها قتلت خلال زيارتها لسوق البكارة في العاصمة مقديشو لشراء بعض السلع لزفافها الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.

وأضاف قريبها، ويدعى محمود إبراهيم، أنها قتلت "بيد رجال مسلحين بمسدسات" في محطة الحافلات بالسوق.

ولم يعرف بعد الدافع وراء قتلها، كما لم يتسن الوصول لمسئولين بالحكومة للتعليق. وقالت الشرطة، إن المسلحين لاذوا بالفرار.

وقال موظف في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، إن ماريان كانت تقيم في بلدة بيدوة الواقعة على بعد حوالي 245 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مقديشو.

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