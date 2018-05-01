النقابات العمالية في فرنسا تحي عيد العمال بتنظيم مسيرات ومظاهرات

عين ليبيا

تحيي النقابات العمالية في فرنسا عيد العمال السنوي الثلاثاء بتنظيم مسيرات ومظاهرات وذلك وسط انقسامات بينها وتجاذبات مع الحكومة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، وفي مقدمتها إصلاح شركة سكك الحديد العمومية.

وتشهد العاصمة باريس تنظيم أبرز هذه المسيرات، انطلاقات من ساحة “باستي” إلى ساحة “الجمهورية”.

وتحتفل العديد من دول العالم بعيد العمال وهي المناسبة التي احتفل بها لأول مرة في 1886 بشيكاغو الأمريكية عندما دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب عن العمل للمطالبة بثماني ساعات عمل يوميا حيث قد استجاب للدعوة أكثر من300 ألف عامل غادروا مناصب عملهم في المصانع التي يعملون فيها عبر جميع أنحاء البلاد.

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