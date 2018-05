هددت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الثلاثاء مؤسس ومالك شركة “فيسبوك” للتواصل الإجتماعى مارك زوكربيرج باستدعائه رسميا بمجرد وصوله إلى الأراضى البريطانية، اذا لم يقم بالمثول أمامها يوم 24 مايو الجارى بشأن تسريب البيانات الخاصة بأكثر من 87 مليون مستخدم لشركة استشارات سياسية تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتحمل اسم “كامبريدج أنالتيكا”، والتى ساعدت حملة “دونالد ترامب” الانتخابية خلال عام 2016.

وأدلى مايك شروبفر كبير المسؤولين الفنيين فى شركة فيسبوك بشهادته أمام لجنة التحقيق فى 26 أبريل، لكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلمانية داميان كولينز وجد أن الأدلة التى قدمها تفتقر إلى الكثير من التفاصيل المهمة التى تحتاجها اللجنة.

وطلب كولينز من شركة “فيسبوك” فى خطاب أرسل اليهم الإجابة عن 40 سؤالا تقريبا يقول فيها إن شروبفر “فشل فى الإجابة عنها بشكل كامل“.

وطلبت اللجنة من زوكربيرج أن يمثل أمام تحقيقها بحلول 24 مايو الجارى، مانحة للملياردير الأمريكى حتى يوم 11 مايو للرد عليها.

وفى رسالته إلى رئيسة قسم السياسة العامة للشركة فى المملكة المتحدة ريبيكا ستيمسون، كتب كولينز قائلا “بعد التقارير التى تفيد بأنه (مارك زوكربيرج) سيقدم أدلة للبرلمان الأوروبى فى مايو ، نود أن يأتى زوكربيرج إلى لندن خلال رحلته الأوروبية”. وأضاف “نود التأكيد على حضور زوكربيرج فى نفس التاريخ ” .

كان الكونجرس الأمريكى قد استجوب زوكربيرج الشهر الماضى، إلا أنه أرسل أحد المديرين التنفيذيين فى شركته للإجابة على الأسئلة التى طرحتها لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلمانية فى مجلس العموم البريطاني.

ويحقق أعضاء اللجنة فى استخدام بيانات “فيسبوك” من قبل شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبريدج أنالتيكا” بالإضافة إلى ظاهرة “الأخبار المزيفة” ومشاركة روسيا فى نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

The post البرلمان البريطانى يهدد باستدعاء مؤسس “فيس بوك” تسريب بيانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية