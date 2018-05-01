الأول من مايو: عيد و عمال … بقلم / عثمان محسن عثمان

في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العمال بعيدهم أو هكذا زُين لهم. يوم تم اختياره ليكون للعمال عيداً و فرصة لتقوية حقوقهم أمام أرباب العمل و قوانين الحكومات الوضعية. فرصة سنوية ليخرج العمال بين محتفل و مندد و متظاهر و متضامن مع بقية الرفاق الذين يريدون أن تصان حقوقهم و تلبى طلباتهم و يؤمن مستقبلهم.

لكن ما نراه كل عام لا يبين أن الأول من مايو يشكل عيداً ظاهراً للعمال. مظاهرات و صدامات و خراطيم مياه و خيول و هراوات و في بعض الأحيان حوادث دموية تنقلها وسائل الاعلام في هذا اليوم الذي يسمونه عيداً للعمال. أي عيد هذا الذي يكون يوماً للتظاهر و التنديد و المطالبة و الخطابة في ساحات التجمعات التي تجمع هذه الأعداد الهائلة من الناس.

في العالم الغربي الصناعي توجد نقابات قوية و فاعلة في العمل النقابي و على معرفة واسعة بقوانين العلاقات و العمل بين العمال و أرباب العمل وجهات التشغيل سواء في القطاع الخاص أو العام. و قد وصلت جهود تلك النقابات على مدى عشرات السنين الى تحسين ظروف العمل و احترام أدمية الانسان المحتاج الذي يبحث عن مكان يعمل فيه و يحقق فيه ما تصبو اليه نفسه و يحفظ له كرامته و يؤمن مستقبله.

أما في العالم غير ذلك العالم فالأمر غير. نقابات ضعيفة مهلهلة ترتبط في العادة بدوائر السياسة الحاكمة و يغلب الطمع على غالب أعضائها و يتم العمل على تدجينها و ربطها بفكر النظام الحاكم و جعلها مجرد واجهة كرتونية لرفع الحرج عمن يدعي العيش في عالم الحضارة و الاعتراف بحقوق الأخرين المحتاجين الذين دفعتهم الظروف الى البحث عن عمل يقيهم شر الحاجة و مرارة العوز و الحرمان.

في عالمنا العربي تتباين فاعلية و قدرات النقابات العمالية من بلد الى أخر. و لكن في أغلبها أما مرتبطة بالنظام الحاكم و ما يدره عليها من هبات و عطايا و أما أنها لا تجد القدرة الكافية على مواجهة التحديات و توفير الحد الأدنى من الحقوق التي توفر للانسان العامل القدرة على العيش وسط ظروف متغيرة و مناخ متقلقل نتيجة هبات العواصف الاقتصادية و الركود و شح أماكن العمل و شدة المنافسة.

و في عالم عمته ثورة الاتصالات و المواصلات زادت من التقارب بين دول العالم و بالتالي بين عماله، نجد تناقل و تبادل الأفكار و الروئ بين عمال العالم و كيف يؤثر ذلك على أساليب و أنماط العمل و علاقته بحقوق العامل الذي يسعى و باستمرار ليكون في وضع أفضل و يحصد مزيداً من المزايا مع قدرة على زيادة الانتاجية و رفع الجودة و أفضلية المنافسة في الأسواق المحلية و الدولية.

بهذه المناسبة يقودنا هذا العيد الى الحديث عن حال العمال في ليبيا أو من كانوا يسمون بالمنتجين و هي تسمية مرتبطة بالانتاج و توفير السلع و الخدمات التي يوفرها أولئك المنتجون. على أن تسمية المنتجين ارتبطت بفكر النظام السابق و رؤيته الاشتراكية و علاقة المنتج بمناخ الرؤية الاقتصادية القائمة و حدود إشباع الحاجات دون تكدس يخل بتوزيع الثروة في أيدي فئات قليلة من المجتمع الاشتراكي.

ضمن هذه الرؤية تحملت الدولة كل تبعات الممارسات الاقتصادية التي كانت في بعضها مجرد تجريب للفكر القائم الذي يضع العلاقة بين المنتج و مكان العمل دون ارتباط وثيق فيه من المسؤولية ما يجعل المنتج حريص على نجاح المؤسسة الانتاجية و زيادة كفائتها و ايجاد مكان للمنافسة أمام السلع الأخرى التي في أغلبها مستورد من الخارج و تحظى بقبول واسع لفرق الجودة و سمعة الجهات المنتجة لتلك السلع.

هذا بدوره أدى الى انهيار تلك المنظومة الاقتصادية الاشتراكية دون اكتراث من النظام و البحث عن مواطن الخلل و سرعة معالجة القصور لتفادي تلك الخسائر الهائلة في تكاليف إنشاء تلك المؤسسات و المنشآت الصناعية و الانتاجية و الخدمية، و بالتالي جعل من يعمل فيها مجرد عالة و بطالة مقنعة تشكل عبئاً ثقيلاً على الخزانة العامة والتي مصدر دخلها الوحيد هو النفط بصورة شبه كاملة.

تلك الانجازات الضخمة لصالح الشعب التي كان المواطن يرى لافتاتها في كل مكان لم يبقى منها شيئ يستحق الذكر. و باسم الاستثمار و توسيع قاعدة الملكية تمكن الانتهازيون و اللصوص و قناصي الفرص زمن النظام السابق من تدمير تلك المنشآت العامة ليسهل لهم تملكها بأيسر الطرق و أبخس الأسعار. و هو قفز منكر على القطاع العام الذي كان يجب أن يصان و أن يحافظ عليه و أن يتم مده بالخبرات الوطنية الصادقة الكفؤة لكي يستمر و ينمو و ينافس و يزدهر و يوفر الفرص للباحثين الجدد عن العمل تحت مظلة الدولة و ليس تحت سطوة أرباب العمل و سارقي أملاكها باسم الخصوصة و تنمية القطاع الخاص.

بعد فبراير كان الحال أسوأ. جاء من يرى في أملاك الدولة فرصة و غنيمة باردة لكي يستولي عليها تحت مسمى اقتصاد السوق و تحرير الاقتصاد و الانتاج من ربقة سيطرة الدولة و جعل جمع القلة هم الذين تكون بأيدهم مصادر الثروة و تكدس رأس المال. البعض منهم متأثر بنماذج غربية رأسمالية طاغية و قد تم دسها في رؤوسهم نتيجة حالة انبهار خادع بالحضارة المادية الغربية التي يظنون أنها أفضل الوسائل للعيش و أنه لا يوجد بديل يذكر يمكن معه للانسان أن يعيش حياة فيها علاقة كريمة بين الانسان و محيطه.

البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و غيرهم من المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية الأخرى هي رأس الحربة في طعن اقتصاديات و سيادة الدول الضعيفة على مواردها. و من لامسته هذه المؤسسات ليس له إلا الفقر و الجوع و الخنوع لإرادة هذه المؤسسات القائمة على سياسة السيطرة و العلم بما يملكه الأخرون و الرضوخ لشروطها، و من بعدها التسليم لقواعد الاعيبها التي لم تزد المتعاملين معها إلا وهناً على وهن. و بدلاً من تنمية اقتصادها و اعتمادها على نفسها و تلمّس احتياجاتها تجد نفسها في براثن الافلاس و الديون و الانقياد و الخنوع.

القطاع الخاص أو الحر أو الموازي يجب أن يكون الى جانب قطاع الدولة العام و ليس بديلاً عنه. و يجب على الدولة التي تحترم نفسها و ارادتها و امكاناتها أن تحافظ على مواردها و ثرواتها و خبراتها، و أن تجد من أصحاب الفكر الوطني المستقل القادر من يساعدها على تحرير نفسها من التبعية و الاستماع الى أراء الذين يبحثون عن الثروة في أرض الفرص في مواطن الأوطان الرخوة. القطاع العام هو الأصل وهو الضامن لاستقرار حياة الناس. و الذي من أرضه يعرف كيف ينتج غذائه سيكون بلا شك أرض صلبة تتكسر عليها أطماع كل المغامرين الذين يجوبون الأرض يرفعون رايات المساعدة و عيونهم على خيرات الأرض الغافل أهلها.

بمناسبة العيد العمالي ليس للعمال إلا العمل على تحسين ظروف عيشهم و استقرار وظائفهم و تنمية طرق انتاجهم. بها يجدون أن المستقبل أكثر أمناً لهم و لمن يأتي بعدهم. لكن عليهم دائماً أن يدركوا أن من يسعى الى سرقة جهدهم قد يكون أكثر ممن يسعى الى مد يد العون لهم. و بالطبع في الأوطان و بين الناس اختلاف.

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