مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين بنيجيريا يحملان بصمات “بوكو حرام”

موبي -العنوان

قتل عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في موبي بشمال شرق نيجيريا، يحملان بصمات جماعة بوكو حرام.

وفجر انتحاري حزامه الناسف في مسجد بعيد صلاة العصر في مدينة موبي التي تبعد 200 كلم من يولا عاصمة ولاية اداماوا.

وفجر انتحاري اخر نفسه في سوق مجاورة فيما كان المصلون يفرون من المسجد.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية اداماوا عثمان ابوبكر “حتى الآن (حصيلة القتلى) هي 24”.

إلا أن المسعف ساني كاكالي قال “شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و68 جريحا”.

وأعلن مصدر في مستشفى موبي الحكومي “استقبال 37 جثة وعشرات الجرحى”.

وقال مسعف محلي “نقلنا عشرات الجثث والجرحى إلى المستشفى ولا تزال عملية الإسعاف مستمرة”، مضيفا “الفوضى تعم المكان”.

ويجري الرئيس النيجيري محمد بخاري زيارة إلى واشنطن حيث التقى نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي تعهد تقديم مزيد من الدعم في المعركة ضد بوكو حرام.

واشترت نيجيريا من الولايات المتحدة نحو عشر طائرات هجومية خفيفة من طراز سوبر توكانو ايه-29 في صفقة قيمتها 496 مليون دولار. وقال ترامب أن صفقة أخرى ستتضمن شراء مروحيات هجومية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيجيري يوم الاثنين إن “هذه الطائرات الجديدة ستعزز قدرات نيجيريا على استهداف الارهابيين وحماية المدنيين”.

وسبق ان تعرضت موبي لهجمات جماعة بوكو حرام الجهادية. ونهاية نوفمبر قتل خمسون شخصا على الأقل في اعتداء مماثل.

وأسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن أكثر من عشرين ألف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون آخرين في نيجيريا منذ العام 2009.

المصدر-وكالات

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