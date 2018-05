دول الخليج تشيد بقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران

أعربت البحرين والإمارات عن دعمهما لقرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عبر “تويتر” أن بلاده “تقف مع المغرب وتؤيد بقوة “قراره الصائب” بقطع العلاقات مع إيران.

فيما غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بأنه يؤيد رفض المغرب “التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية”.

حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني.

