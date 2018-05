ترامب قد يزور القدس الشهر الجارى لحضور نقل السفارة

ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه ربما يذهب إلى القدس التى ستنقل الولايات المتحدة سفارتها إليها من تل أبيب فى وقت لاحق هذا الشهر.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات فى البيت الأبيض، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أبلغ فى وقت سابق قناة فوكس نيوز فى مقابلة أنه يود أن يزور ترامب المدينة.

كما أشار ترامب الشهر الماضى إلى حضور افتتاح السفارة بعد قراره اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل الذى أغضب العرب لكنه عزز صلته بنتنياهو.

