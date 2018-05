برلمان أرمينيا يرفض ترشيح زعيم المعارضة لمنصب رئيس الوزراء

رفض البرلمان الأرميني في تصويت ترشيح زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، لمنصب رئيس الوزراء، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة “إنترفاكس” الروسية، فقد صوت لصالح ترشيح باشينيان 45 نائبا فقط، فيما صوت ضده 56 آخرون.

تجدر الإشارة إلى أن حزب “إيلك” المعارض المدعوم في البرلمان بتكتل 9 أصوات، كان قد رشح زعيم حملة الاحتجاجات في أرمينيا نيكول باشينيان رسميا لرئاسة الوزراء، ليكون بذلك المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب.

وكان التكتل البرلماني عن الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا قرر في وقت سابق من اليوم، التصويت ضد ترشيح باشينيان. والحزب الجمهوري ذو أغلبية مطلقة في البرلمان بعدد أصوات 58 نائبا، ما حال دون اختيار زعيم المعارضة لمنصب رئيس الوزراء.

من جانبه، انتقد باشينيان قبل التصويت أمام البرلمان، الحزب الجمهوري، قائلا: “قوتكم السياسية تدمر نفسها بنفسها، أنتم عبرتم حدودا لا عودة فيها عن تدمير الذات، لكن لا تزال أمامكم فرصة لتجنب تخطي هذه الحدود.. أقول ذلك دون تهديد، ليس هناك سيناريو يحول دون نجاح حركة الشعب، إنها مسألة وقت فقط”.

