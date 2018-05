رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان غدا فى ثانى زياراته الخارجية

المتوسط:

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أبي أحمد علي يعتزم غدا الأربعاء القيام بزيارة رسمية إلى السودان تستغرق يومين.

وأوضحت الوكالة أن أبي أحمد سيلتقي خلال زيارته الرئيس السوداني عمر البشير، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لأبي أحمد منذ توليه منصبه مطلع الشهر الماضي، بعد زيارة قام بها إلى جيبوتي السبت الماضي.

وتم انتخاب أبي أحمد الذي يترأس “المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو” الإثيوبية، رئيسا للحكومة أوآخر مارس المنصرم، إثر تقديم سلفه هايلي مريم ديسالين استقالته بعد أن شغل رئاسة الوزراء منذ 2012، وذلك على خلفية أزمة سياسية عمت البلاد منذ عام ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن أبي أحمد علي ينتمي إلى شعب أورومو وهو أول رئيس وزراء مسلم في إثيوبيا.

