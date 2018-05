مصرع 60 شخصا فى هجومين استهدفا مسجدا وسوقا شعبيا بنيجيريا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن 60 شخصا لقوا حتفهم اليوم جراء هجومين إرهابيين استهدفا مصلين في مسجد وسوق شعبية في مدينة موبي شمال شرقي نيجيريا.

وذكرت الشرطة المحلية أن الهجومين يحملان بصمات جماعة “بوكو حرام”، موضحة أن انتحاريا فجر حزامه الناسف اليوم وسط المصلين بعيد صلاة العصر، وفجر انتحاري آخر نفسه في سوق شعبية مجاورة بينما كان المصلون يفرون من المسجد.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أداماوا، عثمان أبو بكر إن حصيلة القتلى أصبحت 24 شخصا، إلا أن المسعف ساني كاكالي قال “شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و68 جريحا”.

وقال مسعف آخر لـ “فرانس برس”: “نقلنا عشرات الجثث والجرحى إلى المستشفى ولا تزال عملية الإسعاف مستمرة”، مضيفا أن “الفوضى تعم المكان”.

وأسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن أكثر من 20 ألف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون آخرين في نيجيريا منذ العام 2009.

