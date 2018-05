اتحاد عمالى جزائرى يطالب بوتفليقة بالترشح لفترة رئاسة خامسة

دعا أكبر اتحاد عمالى فى الجزائر رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء إلى الترشح لفترة رئاسة خامسة وذلك فى مؤشر جديد على أن الرئيس المخضرم سيخوض الانتخابات العام المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدى السعيد أمام تجمع يضم ألفى عامل إنه سيقدم الطلب لوزير الداخلية ليسلمه للرئيس.

ويؤيد الاتحاد بوتفليقة (81 عاما) منذ توليه السلطة فى عام 1999. وتنتهى الولاية الرابعة للرئيس فى النصف الأول من العام المقبل المتوقع أن يشهد الانتخابات القادمة.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة فى مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية فى عام 2013 ويتنقل على كرسى متحرك.

ورغم أنه لم يعلن بعد نيته الترشح، تنتشر تكهنات بأنه سيسعى لفترة خامسة بعد ظهور نادر له الشهر الماضى فى العاصمة الجزائر.

