السعودية تعلن مساندتها للمغرب ضد كل من يهدد استقرارها

انضمت المملكة العربية السعودية لقائمة الدول الخليجية التى أعلنت تضامنها ومساندتها للملكة المغربية فى موقفها الحاسم ضد التدخلات الإيرانية فى الشأن المغربى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء إن المملكة تقف إلى جانب المملكة المغربية فى كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، حسبم ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعبر المصدر، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية فى شئون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التى تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة ” البوليساريو ” بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المملكة المغربية الشقيقة.

وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما فى ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.

