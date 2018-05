رجح 3 مسؤولين أميركيين أن تكون إسرائيل في طريقها لشن حرب ضد إيران، بعد عدة أدلة آخرها تصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، مشيرين إلى أن إسرائيل طلبت دعما أميركيا لتحقيق هذا الهدف.

وتحدث المسؤولون الثلاثة لشبكة “إن بي سي” الأميركية، في أعقاب إعلان نتانياهو مساء الاثنين أمام القنوات الإسرائيلية، أن إسرائيل تملك “أدلة قاطعة” على وجود خطة سرية يمكن لطهران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة النووية.

ورغم تصريح نتانياهو لاحقا بأن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران، اعتبر أحد المسؤولين أن “المعركة بين البلدين في سوريا على رأس القائمة في الوقت الحالي”.

وخلال الأشهر الماضية، شنت طائرات يعتقد أنها إسرائيلية غارات على مواقع تعمل بها قوات إيرانية في سوريا، آخرها في حماة وحلب وأدت إلى مقتل أكثر من 20 جنديا إيرانيا وإصابة العشرات.

وقال المسؤولون الذين لم تسمهم الشبكة، إن طائرات “إف 15” إسرائيلية شنت الغارات على مخزن أسلحة، بعد وصول شحنة إيرانية تحتوي على صواريخ أرض جو.

ويرى المسؤولون أن إيران تدير المعارك البرية حاليا في سوريا لمصلحة القوات الحكومية، في مقابل إدارة روسيا للمعارك الجوية، مشيرين إلى انتشار قوات إيرانية في القواعد العسكرية السورية والروسية داخل سوريا.

The post إسرائيل تستعد للحرب على إيران.. وتطلب الدعم الأمريكى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية