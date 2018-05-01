زعيم الاحتجاجات في أرمينيا والمرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء يخسر الانتخابات

أخفق نيكول باشينيان، زعيم الاحتجاجات في أرمينيا، والمرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات، حيث لم يحصل على أصوات كافية من برلمان أرمينيا للفوز بالمنصب.

وبعد حوالي تسع ساعات من المناقشات في البرلمان، قال العضو البارز في الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا، فهرام باغداساريان، إن الحزب لن يصوت لصالح باشينيان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقاد باشينيان، عضو البرلمان في حزب معارض صغير، مظاهرات حاشدة في العاصمة، يريفان، خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء السابق سيرج سركيسيان.

وكان سركيسيان رئيسا لأرمينيا لعقد من الزمان، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء الشهر الماضي. وانتقد السياسيون المعارضون تعيينه، واعتبروه احتفاظا غير عادل بالسلطة.

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