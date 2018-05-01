القنبلة الجوية.. أحدث طرق الإعدام لداعش | صور

نشر موقع "ديلي ميل" اليوم الثلاثاء، صوراً لطريقة إعدام جديدة لتنظيم "داعش الإرهابي"، حيث إنهم قاموا بتحويل جندي إلي قنبلة جوية في مخيم اليرموك بسوريا.

وأوضحت تلك الصور استخدام الإرهابيين الألواح الخشبية لتقييده، ومنعه من الحركة، ثم قاموا بوضع المتفجرات داخل الخوذة، وثبتوها علي رأسه وركبوا صماماً مسئولًا عن عملية التفجير.

كما أظهرت الصور التى نشرتها ديلي ميل، نقلا عن مواقع تابعة لـ تنظيم "داعش" الإرهابي، سقوط الشخص على رأسه بعد إلقائه من مبنى، لتنفجر الخوذة، وتمزق رأس الأسير.

وحسب ما ذكرته "ديلي ميل"، حتي الآن لم تكشف داعش عن الجريمة الموجهة لهذا الشخص، ولكن ربما كانت انتقاماً لضربات جوية مدمرة من قبل القوات المسلحة السورية والروسية على مواقع داعش.

يعتبر حي اليرموك أحد آخر معاقل التنظيم الإرهابي "داعش".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا